Dal Perù fino a Firenze "Qui ho trovato casa"

Per lei, un 100 che vale davvero doppio. È una storia di tenacia quella di Carmen Morales. È venuta a Firenze nel dicembre 2018 dal Perù. E non sapeva una parola di italiano quando ha iniziato il suo percorso all’istituto professionale Sassetti-Peruzzi. Dopo le scuole in Sudamerica, per lei il percorso superiore iniziava in un Paese tutto da scoprire. Ma grazie alla sua forza di volontà tutto è andato per il meglio e Carmen si è diplomata con 100 all’indirizzo commerciale.

"I miei genitori sono venuti a Firenze prima di me, per lavorare. Quando la mamma è partita avevo 15 anni. 10 quando è andato via il babbo. Poi, sono arrivata anche io. Ero spaventata: sapevo solo salutare. Temevo di esser presa in giro invece al Sassetti ho trovato subito un ambiente molto accogliente. Mi sono trovata bene coi professori ed ho trovato anche due ragazze sudamericane come me: una peruviana ed un’altra filippina". "In questi anni - prosegue Carmen, ho studiato tanto ed ho seguito dei corsi extra di italiano. Le materie che preferisco? Diritto e inglese. Ora mi piacerebbe andare all’Università ma per mettere i soldi da parte devo lavorare per un anno. Farò la commessa. Poi, voglio provare ad iscrivermi ad Infermieristica. È un mio vecchio sogno che spero davvero di poter realizzare. È vero, è faticoso. Ma tutti i lavori lo sono!". Carmen non ha dubbi: "Il mio futuro è qui in Italia. Mi trovo bene. Sto anche studiando per prendere la patente. A breve faro un viaggio con le amiche alle Baleari".