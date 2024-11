Da Vinci senza pace. Elezioni annullate: "Gravi irregolarità"

Piove proprio sul bagnato al liceo scientifico Leonardo Da Vinci. Le elezioni studentesche per il consiglio d’istituto sono state annullate per "gravi irregolarità riscontrate prima e durante le operazioni di voto", come scrive in una circolare alle famiglie la preside Annalisa Savino. Come riporta il Corriere Fiorentino, uno dei candidati, maggiorenne, avrebbe tentato di influenzare le votazioni con minacce e promesse di aperitivi. Secondo le ricostruzioni, ottenute grazie alle testimonianze di studenti e genitori, il giovane avrebbe provato ad influenzare il voto tramite un gruppo di compagni. Si parla di minacce soprattutto nei confronti degli studenti più piccoli, di prima e di seconda, e addirittura di messaggi intimidatori. Sono state fissate nuove elezioni per il 19 novembre. L’ennesima grana per la dirigente Savino, dopo l’evacuazione di tutto l’istituto in seguito alla formazione di crepe dovute ai lavori in corso per l’adeguamento sismico dell’edificio.