Da Vicchio a Vico: il paese è tornato indietro nel tempo per i 700 anni dalla fondazione

Vicchio (Firenze), 30 ottobre 2024 - Vicchio domenica scorsa è tornato ai tempi di Vico. Un tuffo nel passato, al 1321, con la celebrazione del 700esimo anniversario dalla fondazione. Una manifestazione suggestiva ed emozionante per la partecipazione del Corteo storico fiorentino, l’esibizione degli sbandieratori e la partita delle vecchie glorie del Calcio storico fiorentino, il centro storico calato nelle atmosfere medievali con figuranti, per la maggior parte cittadini in costumi d’epoca, mestieri, cavalieri e falconiere. E anche il pranzo medievale è stato apprezzato, con ben 370 commensali. Molto partecipate anche la conferenza storica al Teatro Giotto curata dal professor Paolo Pirillo, l’inaugurazione del terzo pannello ceramico sulla storia vicchiese sistemato alle logge realizzato dalle artiste Cristiana Vitartali e Alice Gori, la conferenza storica sul ponte medievale di Ponte a Vicchio con la professoressa Carla Romby.

Lo riconoscono il sindaco Francesco Tagliaferri e l’assessore alla Cultura Marco Gasparrini, che rivolgono un ringraziamento “a tutti coloro che hanno collaborato e contribuito all’organizzazione e alla buona riuscita della celebrazione e rievocazione storica. Ringraziamo in particolare la Pro Loco e tutti i suoi volontari, l’associazione Jazz Club of Vicchio per aver sostenuto economicamente la realizzazione del pannello ceramico, senza dimenticare la Regione Toscana per il contributo concesso al Comune e gli uffici comunali, le associazioni che hanno animato la particolare giornata con giochi e attività, il Gruppo Agricolo e il Ccn, tutti i figuranti del corteo storico e i giocatori del calcio fiorentino, i rappresentanti del Palio di Borgo S. Lorenzo. Un evento che resterà nella memoria del nostro paese”.