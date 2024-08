Da vicario parrocchiale di Matassino e Montanino a vescovo in Madagascar

È diventato sacerdote a Reggio Calabria, ha studiato a Messina, ha ottenuto il dottorato in Fondamenti e prospettive di una Cultura dell’Unità all’Istituto Universitario Sophia di Loppiano, ma soprattutto è stato vicario parrocchiale, fra il 2011 e il 2015, delle comunità di Santa Maria Regina, a Matassino, e di San Miniato, a Montanino. C’è un po’ di diocesi fiesolana e di Valdarno nella nomina a vescovo di Ambatondrazaka in Madagascar, di don Orthasie Marcellin Herivonjilalaina, 45 anni il prossimo 13 settembre, finora Rettore del Seminario maggiore filosofico di Toamasina. Nato a Morarano Chrome (Madagascar), nella stessa diocesi che adesso dovrà guidare, don Orthasie (nella foto) ha avuto un lungo periodo di formazione italiana e una lunga parentesi valdarnese, in due diverse comunità parrocchiali. Dopo aver studiato Filosofia nel Seminario Maggiore Saint Paul e Teologia nel Seminario Arcivescovile di Reggio Calabria, ha conseguito la licenza in Teologia all’Istituto Teologico Pio XI e il Master in Bioetica e sessuologia a Messina. Infine il dottorato a Sophia dopo l’ordinazione nel 2006.