Da Venditti a Paolo Conte MusArt, accordi già pronti

Si stanno accordando le chitarre, provando i microfoni, tirando al massimo batterie e corde di violino. Le luci sul palco si accenderanno a luglio, quando sarà tempo di assistere agli spettacoli con vista su una delle piazze più belle di Firenze: Santissima Annunziata. Musart Festival, fiore all’occhiello dell’estate fiorentina, ha messo a punto un programma strepitoso. Si parte la sera del 15 luglio con Roberto Bolle and Friends e il suo straordinario Gala di danza tra classico e contemporaneo.

Due giorni dopo si passa alle note d’autore di Antonello Venditti & Francesco De Gregori che rivisiteranno i loro grandi successi. Il 18 luglio sarà la volta del violino stellare di David Garrett, il 19 Marco Masini chiuderà il trionfale tour "T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme" in una serata ricca di sorprese, tra cui l’anteprima di un inedito. Il 20 sarà in scena Drusilla Foer col suo Eleganzissima.

E poi Paolo Conte il 21, la prima mondiale di Callas 100 il 23 luglio, con la voce narrante di Laura Morante e grandi nomi della lirica internazionale. Il giorno dopo sarà la volta di Madame, e il 25 di Stewart Copeland col progetto Police Deranged for Orchestra. Una serata ad alta energia dedicata ai grandi successi dei Police, con l’Orchestra della Toscana sul palco. Gran chiusura il 26 luglio con il pianoforte di Simone Graziano e il magico concerto all’alba nel secolare Cortile degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti. Non solo musica, danza, e tante star: anche mostre, visite a luoghi d’arte e tanto altro nel ricco programma presentato dalla vicesindaca Alessia Bettini, dalla presidente dell’Istituto degli Innocenti, Maria Grazia Giuffrida, da Claudio Bertini di Musart e da Barbara Tosti per la Fondazione CR Firenze che è main supporter del festival.

Un cartellone di oltre 30 appuntamenti che, agli spettacoli del palco principale, abbinerà esposizioni, proiezioni, eventi e concerti in chiostri e giardini della zona. E ancora, spettacoli, incontri e presentazioni anche nel foyer all’aperto del festival allestito nell’attigua piazza Brunelleschi, molti a ingresso gratuito, e una rassegna itinerante che porterà gli ospiti di Musart anche fuori città. La mostra fotografica "Because the night" dedicata ai grandi concerti quest’anno è affidata agli scatti di Antonio Viscido. "I luoghi della musica", itinerario attraverso luoghi e spazi che hanno fatto la storia della musica dal vivo a Firenze, e i migliori documentari di "33 Giri – Italian Masters" di Sky Arte, al Cinema La Compagnia. Prima degli spettacoli si potranno visitare gratis giardini, luoghi di culto e palazzi monumentali adiacenti alla piazza. Biglietti online su www.musartfestival.it (info 055.667566) e nei punti Boxoffice Toscana.

