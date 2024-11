Da Scandicci gli aiuti a Valencia . Humanitas vicino agli alluvionati

Humanitas Scandicci scende in campo per aiutare le famiglie colpite dalla Dana a Valencia. Il progetto, spiegano dall’associazione è nato su indicazione di una socia dell’Humanitas che attualmente vive in spagna. Il progetto è sostenuto da gruppo di oltre 100 professionisti tra architetti, interior design e decoratori e dalla Fondazione FdI, associazione spagnola che ha come obiettivo quello di rinnovare e arredare le case danneggiate, offrendo un aiuto concreto a quelle famiglie che hanno perso tutto. Sono state contattate numerose aziende toscane che hanno donato mobili ed elettrodomestici. Le donazioni vengono gestite in collaborazione con i servizi sociali di Valencia, con particolare attenzione alle famiglie più vulnerabili. Humanitas si è attivata organizzando la raccolta e il trasporto delle donazioni verso il centro logistico della fiera di Valencia. Utilizzando un mezzo dell’associazione e contando sul supporto degli autisti volontari, l’Humanitas ha dato il suo contributo trasportando anche alcuni mobili da cucina. Inoltre, con il supporto della Fondazione PAS, sono stati forniti materassi, cuscini e piani cottura a induzione. Dopo il devastante evento della Dana che ha colpito la comunità valenciana lo scorso 30 ottobre, si è generata un’onda di solidarietà che è arrivata fino in Italia. La pubblica assistenza scandiccese non si ferma qua. Oltre ad aver reperito materiali e averli portati in Spagna, anche nelle prossime settimane proseguirà la raccolta per dare una mano alle popolazioni che hanno perso tutto a causa della furia delle acque. "Siamo grati – dicono dall’associazione – a tutte le aziende e alle persone che hanno reso possibile questo progetto e invitiamo tutti coloro che possono a unirsi per continuare a portare sostegno a chi ne ha bisogno". L’Humanitas da sempre è al lavoro per la solidarietà sul territorio comunale, ma i volontari non disdegnano l’intervento anche fuori dai confini. Dalla guerra nella ex Jugoslavia, alla missione Arcobaleno in Albania, fino alle missioni in Kosovo, i volontari dell’associazione scandiccese hanno portato sempre il loro sostegno ai più bisognosi.

Del resto la comunità valenciana sta ancora lottando contro le conseguenze della calamità naturale che ha colpito la regione il 29 ottobre scorso. Le immagini della devastazione dei centri abitati hanno fatto il giro del mondo e numerosi volontari sono andati a dare una mano anche dall’estero. E ora anche un pezzo di Scandicci tende la mano alle popolazioni colpite.