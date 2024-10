Da Piombino al Brasile: l’addestramento dei cani salvataggio fa scuola in sud America

Piombino, 11 ottobre 2024 - La Scuola Addestramento Unità Cinofile da Salvataggio Saucs Costa Maremmana Aps – Asd, con sede a Piombino, che da 15 anni si dedica all’addestramento di cani e relativi conduttori al salvataggio nautico operativo e sportivo è stata scelta, tra le molte realtà italiane che si occupano di questa specialità, da Glauco Lima, figura di riferimento in Brasile nel mondo cinofilo con 34 anni di esperienza nell’addestramento. Glauco parteciperà ad un corso per unità cinofila operativa di salvataggio nautico. “La scelta della nostra scuola, selezionata tra molte altre, ci rende orgogliosi essendo un riconoscimento a livello internazionale della nostra scuola e dei suoi istruttori”. Glauco Lima, porterà in Brasile le conoscenze acquisite e proverà a far conoscere ai brasiliani la cultura dei cani che salvano la vita in mare perché nel suo Paese questa disciplina non è conosciuta. La perdita del figlio Matheus, vittima delle acque al largo di Santa Catarina, ha portato nel percorso di vita di Glauco Lima, uomo d'affari residente nella città di Bombinhas (SC), la missione di introdurre i brasiliani all'importanza e alla cultura della presenza dei cani da salvataggio e di salvataggio in generale sulle spiagge brasiliane. Secondo i dati dell’Organizzazione Panamericana della Sanità (OPS), diffusi nel 2023, circa 236mila persone muoiono ogni anno per annegamento, sommandosi alla triste statistica di 2,5 milioni di vittime in un decennio. I numeri allarmanti e la tristezza per la sua perdita irreparabile spingono l'imprenditore brasiliano alla ricerca di miglioramento e specializzazione, che mirano a salvare vite umane. Glauco Lima parteciperà al corso operativo di salvataggio nautico per unità cinofile riconosciuto C.S.E.N. che Saucs Costa Maremmana organizza per aiutare Glauco nella sua missione . Roberto Ciomei, insieme agli altri istruttori della Scuola Addestramento Unitá Cinofile di Savataggio Saucs Costa Maremmana aiuterà Glauco nel suo percorso di formazione. Maurizio Costanzo