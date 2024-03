Da Napoleone al valore di oggi. La Guardia di Finanza celebra i 250 anni di vita

di Pietro Mecarozzi

Calendario ricco di eventi per il 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Da Firenze all’Isola d’Elba, passando per ognuna delle province della Toscana: numerose le iniziative organizzate in sinergia con i rappresentanti degli enti pubblici regionali e locali, ma che vedranno spesso anche il coinvolgimento e la partecipazione diretta dei cittadini, per "attestare e rinsaldare ulteriormente l’attenzione, la sensibilità e la vicinanza che la Finanza dimostra nei loro confronti con la sua costante azione a presidio della legalità economica sul territorio", ha spiegato il generale Giuseppe Magliocco. Si partirà a Firenze la mattina di giovedì 28 marzo, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, con il convegno dal titolo: ’Valorizzazione dell’economia toscana: la tutela dei distretti industriali’, finalizzato a valorizzare il ruolo del Corpo nella tutela dei distretti industriali e del comparto agroalimentare della regione.

Il successivo evento sarà mercoledì 10 aprile, sull’isola d’Elba, dove si svolgerà tutta una serie di attività finalizzate a valorizzare la storia della Gdf in relazione alla figura di Napoleone Bonaparte e alla rievocazione dei fatti d’Arme ricollegati alla Legione Truppe Leggere (antesignana delle Fiamme Gialle). Sarà poi la volta di Prato. Mercoledì 17 aprile, al Palazzo Comunale, si svolgeranno la cerimonia di conferimento del riconoscimento, al Corpo della Guardia di Finanza, della ’Cittadinanza Onoraria’ di Prato e contestuale concessione, al comandante Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale, il generale Fabrizio Cuneo, del ’Gigliato d’Oro’.

Giovedì 23 maggio, invece, si torna a Firenze: al Palazzo ’Guadagni Strozzi Sacrati’ sede della presidenza della giunta regionale della Toscana, verrà presentata una pubblicazione di carattere storico dal titolo ’La Guardia di Finanza per la Toscana ... ieri, oggi è domani’, con immagini, corredate da brevi testi riferiti agli agenti che si sono contraddistinti per il coraggio, alle caserme presenti nella Regione, ai distretti industriali e alle principali operazioni di soccorso a favore della popolazione toscana.