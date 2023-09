Da Montebonello a Pontassieve: Nuove Telecamere di Sicurezza per Prevenire Crimini

di Leonardo Bartoletti

Nuove telecamere in arrivo a Pontassieve. Dopo il parere autorizzativo da parte del Comitato provinciale di ordine e sicurezza – decisivo per ottenere un finanziamento di 25mila da parte della Regione Toscana a copertura dei costi di questi nuovi strumenti di videosorveglianza – arrivano ulteriori coperture relativamente alle zone videosorvegliate del territorio.

Aree che fino ad oggi non sono state coperte e che, spesso, corrispondono anche a quelle con maggiore densità di fenomeni criminali. Comprese quelle in aperta campagna o con basse densità abitative.

Le zone individuate per le nuove installazioni – che si aggiungono ad altre già installate da tempo sul territorio – sono quelle più critiche e prese di mira dai malviventi. In particolare le nuove postazioni saranno sistemate in via Colognolese, controllando gli accessi e le uscite dal capoluogo sulle due direttrici via di GrignanoMonterifrassine e via ColognoleseMontebonello, con la telecamera che consentirà di poter intervenire in modo migliore sia sul fenomeno del conferimento irregolare di rifiuti lungo il corso del fiume Sieve e nelle due grandi postazioni di via Colognolese che si trovano vicino all’acquedotto ed in località Pian d’Ercole. Poi, ancora, in via di Montefiesole, che permetterà un controllo più efficace di uno dei più importanti crocevia extraurbani in aperta campagna. Una zona molto battuta negli ultimi anni dai ladri d’appartamento e da chi effettua abbandoni di rifiuti.

Quindi in via del Palagio in Colognole, a protezione dell’omonima frazione, dei nuclei abitati isolati di Vicoferaldi e Tamburino e delle tante case sparse. Infine via Trieste, nel centro abitato di Montebonello, per completare l’impianto di videosorveglianza della frazione, al fine di prevenire e reprimere furti e scarichi abusivi, ma anche contro danneggiamenti e per il controllo del traffico. Un numero maggiore di occhi che auspicabilmente potrebbe aiutare non poco nella prevenzione di attività criminose sul territorio.