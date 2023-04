Da lunedì zona a traffico limitato nel centro storico

Entrerà in vigore lunedì la riorganizzazione della zona a traffico limitato nel centro storico di Barberino. E sono previste alcune novità per l’accesso, la sosta e l’attivazione dei varchi telematici dotati di telecamera che controllano l’accesso al borgo. Le telecamere, situate a Porta Senese e Porta Fiorentina, saranno attive tutti i giorni nella fascia oraria 17,30-7,30 e il sabato dalle 19,30-07,30. Lasso temporale nel quale è istituito il divieto di transito. Il provvedimento esclude i veicoli autorizzati tra cui quelli delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, nonché le ambulanze, i veicoli di Istituti di vigilanza e in genere, i mezzi impegnati in operazioni di emergenza. Possono circolare liberamente i velocipedi e i veicoli adibiti alla raccolta rifiuti urbani e pulizia strade e quelli del servizio postale. Il transito è consentito inoltre ai veicoli appartenenti ad enti pubblici per motivi di servizio, a veicoli completamente elettrici, taxi e Ncc, veicoli per la consegna di farmaci. Ma anche ai disabili e al personale infermieristico per assistenza a domicilio. Accesso anche per gli ospiti delle strutture ricettive presenti nella Ztl. La sosta sarà consentita in via Francesco da Barberino dal civico 10 a Porta Senese e in via Vittorio Veneto, a disco orario 1h eccetto residenti autorizzati. Il provvedimento è valido fino al 31 ottobre.

An.Set.