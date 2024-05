Da i’nacchero all’Elvira . Nel podcast de La Nazione il ritorno del mitico ’G’

Rullo (radiofonico) di tamburi. "Alloraaaa". Oggi torna sulla scena, nel podcast de La Nazione, il “G“, – all’anagrafe Gianni Greco – autentico vulcano dell’etere, provocatore greve e sofisticato, figlio di una fiorentinità rotonda e muscolare che nelle nostre strade pare tramontata ormai da un pezzo.

Il “G“ è stato un autentivo mito radiofonico per generazioni di toscani che si sbellicavano dalle risate ascoltando il il suo leggendario ’Sondazzo’, una crasi di ’sondaggio pazzo’ (prima ancora si chiamava ’Abboccano’).

Si trattava di una striscia quotidiana di telefonate strampalate e veraci che regalavano geniali lampi di comicità involontaria, ragionamenti non sense, il tutto in una ’maieutica’ in salsa toscana (ma non solo) dove il “G“ riusciva a tirar fuori il meglio da cittadini pescati a caso dall’elenco del telefono e tormentati dal Nostro (spesso proprio intorno all’ora di pranzo...).

In sottofondo c’era la gente che c’era una volta prima che internet e i social stravolgessero le nostre quotidianità. Gente a volte ingenua, un po’ ruvida eppure tante volte sottile e scaltra. Ricordate i suoi personaggi? Centinaia... Tra i più celebri senza dubbio i’Nacchero, l’Elvira Tirasassi e i’Grezzo. E poi ancora il Bambino Simone, Giuseppe Masticabrodo e il Maresciallo Pampurio della Squadra Immobbileo.

Autore, creativo, cantante, inventore, scrittore (“Giù nel profondo buio - Gli strabilianti casi di Paolina Ventiquattrore, investigattrice“ Viterbo, Scatole Parlanti, la sua ultima fatica letteraria).

Oggi Gianni, cioè il G, ha 81 anni. Bazzecole. Per lui il tempo non passa. E infatti è con noi, più ganzo che mai, per la prima puntata insieme (non sarà l’unica, ci saranno sorprese) Non resta che ascoltarlo, dunque.

