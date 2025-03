Da Hong Kong per vendere orologi di lusso. Ma è una truffa: denunciate due persone

La cessione di tre preziosi orologi per 190mila euro sarebbe stata in realtà una truffa ai danni del venditore, un italiano arrivato appositamente da Hong Kong a Firenze per la transazione. Due i presunti responsabili del raggiro, un 22enne italiano e un cittadino croato di 51 anni, entrambi denunciati dalla polizia che è riuscita a recuperare gli orologi oltre a sequestrare 9.350 euro in banconote da 50 e altri soldi falsi consegnati invece alla vittima come prezzo della vendita (per un totale di circa 30mila euro). Tutto è accaduto martedì pomeriggio.

La vittima, secondo quanto riferito agli operatori, era arrivato da Hong Kong per concludere la vendita, concordata telefonicamente al prezzo complessivo di circa 190mila euro, di due Rolex e un Patek Philippe. L’accordo prevedeva il pagamento degli orologi in parte in contanti e in parte tramite bonifico istantaneo. Era tutto programmato. O almeno sembrava. Perché durante l’incontro il cliente, individuato dalla polizia come il 22enne italiano, ha così consegnato al venditore uno zaino con all’interno delle mazzette di denaro ben confezionate che lasciavano presumere che dentro la borsa ci fosse la somma concordata. Concluso il passaggio dello zainetto, il giovane ha cominciato a comportarsi in modo anomalo. I due hanno così raggiunto una Maserati blu per la consegna degli orologi.

Effettuata quest’ultima però il 22enne, con uno stratagemma, sarebbe riuscito a salire sulla Maserati sulla quale si trovava un complice già pronto per la fuga. L’auto è partita e i due hanno fatto perdere le proprie tracce. Il venditore ha fatto partire subito l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli uomini di via Zara.

La supercar è stata poi intercettata e bloccata dalla polizia in via delle Porte Nuove dopo che la vittima ha bloccato una pattuglia in transito in via della Scala chiedendo aiuto. All’esito dei controlli, sono stati rinvenuti all’interno del veicolo gli orologi denunciati. Il 22enne insieme al 51enne è stato così denunciato per truffa.

Pie.Meca.