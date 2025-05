Al via il 43° Memorial Massimo Bianchi: 24 squadre in campo per il torneo giovanile

Si è alzato il sipario sul 43° memorial Massimo Bianchi di calcio giovanile per la categoria Allievi B classe 2009. La manifestazione è organizzata dalla società Florence di Ugnano e vede la presenza di 24 squadre. Un torneo fra i più importanti della provincia. Le fasi eliminatorie sono già iniziate e vedono la composizione di 6 gironi di 4 squadre l’uno, seguiranno ottavi di finale, quarti, semifinali e finale prevista il 13 giugno che vedrà la presenza di personalità del mondo istituzionale e sportivo. Nell’albo d’oro del trofeo l’ultima edizione è stata vinta dallo Scandicci, mentre le due precedenti dall’Affrico. Si gioca a Mantignano, nello splendido impianto in erba sintetica della Florence, due partite per sera alle 19,30 e alle 21. Questo evento è il fiore all’occhiello della Florence guidata dal presidente Emilio Nocentini, dai vicepresidenti Giovanni Colzi e Stefano Stefani, con direttore generale Marcello Massai e un gruppo di dirigenti e volontari che sono i protagonisti fondamentali per lo svolgimento e la riuscita di questa iniziativa sportiva e ricreativa di successo.

L’amico del cuore Massimo Martelli, ricorda così Massimo Bianchi: “Quel 6 gennaio, un giorno apparentemente come tutti gli altri, qualcosa cambiò: Massimo se ne andò da noi. E’ ancora e lo sarà per sempre, molto forte il ricordo di quel ragazzo uguale ma diverso da tutti gli altri. Vivacissimo e pronto allo scherzo, era sempre ben disposto ad aiutare gli amici. I tanti amici, perchè nessuno poteva lamentarsi di stare male insieme a lui.”

F.Que.