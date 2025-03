Da Fondazione Cr Firenze 500mila euro per progetti per giovani fragili

Firenze, 6 marzo 2025 - Al via il bando “Sport e Inclusione” con il quale Fondazione Cr Firenze vuole sostenere i progetti di associazioni non profit che promuovono l’attività fisica, continuativa e di qualità, e renderla accessibile in particolare alle persone con disabilità o a bambini e ragazzi in condizioni di fragilità. Il bando mette a disposizione risorse per 500mila euro per la realizzazione di progetti sportivi, indirizzati a bambini e ragazzi dai 3 ai 25 anni, che possano aiutare a costruire un ambiente inclusivo e contrastare marginalità e discriminazione. C’è tempo fino al 5 maggio per presentare i progetti che potranno avere modalità di accesso compatibili con le capacità economiche delle famiglie, prevedere approcci multidisciplinari che coinvolgano diversi professionisti (allenatori, educatori, neuropsichiatri, nutrizionisti) o realizzazione di opere per il miglioramento all’accessibilità delle strutture.

I progetti presentati non dovranno invece essere rivolti esclusivamente a gruppi di soggetti “fragili”; non dovranno limitarsi a potenziare l’attività motoria scolastica; non dovranno limitarsi al sostegno dell’attività sportiva ordinaria dell’associazione sportiva dilettantistica e non dovranno far riferimento a una singola manifestazione od evento sportivo. Possono partecipare al bando le associazioni del Terzo Settore dei territori della Città Metropolitana di Firenze e delle province di Arezzo e Grosseto.

“L’Italia si caratterizza come Paese molto sedentario, il quarto peggiore tra i Paesi Ocse, secondo i criteri dell’Oms, per insufficiente livello di attività fisica tra gli adulti (tasso di sedentarietà del 44,8%) - commenta il Direttore Generale di Fondazione Cr Firenze, Gabriele Gori -. La situazione si aggrava se prendiamo in considerazione la popolazione con disabilità. A livello complessivo, l’offerta di sport, ed in particolare di sport inclusivo e accessibile, risulta insufficiente. Con questo bando vogliamo sostenere le associazioni che possano dare un aiuto concreto ai destinatari dei progetti e che possano produrre un cambiamento nella vita delle persone”.