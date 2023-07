Da fiorentino ai fiorentini Masini: "Il mio grazie al pubblico che amo"

di Giovanni Ballerini

"Fare un concerto a casa mia è un’emozione più grande, perché c’è una confidenza, una identificazione totale in quello che si racconta e come lo si spiega". Marco Masini stasera alle 21,15 dal vivo in piazza Santissima Annunziata. Ha scelto il MusArt Festival per chiudere in bellezza il tour T’innamorerai di noi–Oltre 30 anni insieme. E il pubblico fiorentino ricambia abbracciando il cantautore, come ha sempre fatto, riconoscendo quella fiorentinità di cui Marco va orgoglioso e l’ha aiutato a crescere, confermandosi un grande del pop di oggi. "Quando lo spirito è simile c’è un’ironia, un modo di condividere questa presentazione sicuramente diversa rispetto a quando canti in altre regioni dove c’è un’ altra cultura, un altro modo di fare certi tipi di riflessione piuttosto che del sarcasmo, che una battuta. Essere a Firenze significa sentirsi compresi al 100%".

Il tour è nato dall’idea dello storyteller del Ponte Rosso di ringraziare il pubblico per questi anni trascorsi innamorati gli uni degli altri, per incontrare ancora una volta i fan che l’hanno accompagnato in tutta la carriera. Sul palco sarà affiancato da Massimiliano Agati (batteria, percussioni e chitarra acustica), Alessandro Magnalasche e Stefano Cerisoli (chitarre), Cesare Chiodo (chitarra, basso e direzione musicale), Lapo Consortini (chitarra e ideazioni sonore) e Antonio Iammarino (tastiere e piano). "Questo appuntamento va a chiudere un giro lunghissimo partito con il Covid, regalare qualcosa di nuovo a chi viene è doveroso. Ho scritto un brano che entrerà nel mio nuovo album, si chiama Splendido, e racconta le difficolta di un padre e di un figlio lontani a causa di una separazione. Qualcosa di vero da raccontare a chiusura di un giro importante".

Masini chiude il tour, ma continua tutta l’estate la tournée con Giorgio Panariello. "E’ una decisione presa da due amici che avevano voglia di divertirsi insieme ed esprimersi a 360 gradi sui nostri punti di vista, che spesso sono combacianti e quando sono contrastanti toccano l’argomento da un estremo all’altro. Poi ci sarà un album, credo sarà un lavoro che per ricalca anche un po’ certe tematiche con sonorità anni 80, un disco che ripercorre un po’ il passato e per altre cose si allinea alla realtà di oggi".