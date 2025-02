Da domani lavori in corso sulle strade di Lastra. Come cambia la viabilità e i divieti da rispettare

Lavori in corso e modifiche alla circolazione stradale a partire da domani in alcune strade del territorio di Lastra a Signa. In via De Amicis, da domani a lunedì 28 febbraio, per interventi di riparazione della rete fognaria a cura di Publiacqua, scatterà la chiusura della strada, con stop alla circolazione stradale in orario 0-24, nel tratto compreso fra l’intersezione con via Livornese e il civico 6. Nella porzione successiva, dal civico 6 fino a via di Sotto, sarà consentito l’accesso a frontisti e residenti. Sempre dal domani, in via Ripalta saranno eseguiti lavori nel tratto finale, ovvero dal civico 6 all’intersezione con via Chiantigiana.

I cantieri saranno eseguiti da Avr per conto della Città Metropolitana e serviranno alla sistemazione delle banchine stradali a seguito della conclusione dei lavori per il ripristino della frana che ha interessato nel gennaio 2020 la scarpata della Fi-Pi-Li all’altezza del lago ’Il Chiuso’. Per consentire gli interventi, da domani e fino al termine dei lavori (stimati in sei giorni lavorativi), fra le ore 9 e le 16,30, è istituito il divieto di circolazione e di sosta a tutti i veicoli in via Ripalta, nel tratto compreso fra il civico 6 e l’intersezione con via Chiantigiana. Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere sempre consentito il transito a eventuali mezzi di soccorso nonché agli scuolabus del Comune di Lastra a Signa. Alle ore 16,30 di ogni giorno la strada dovrà essere riaperta al traffico.