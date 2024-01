Da Cristicchi ad Ambra, all’Aurora parte la stagione teatrale

Sarà Simone Cristicchi (foto) con il suo "Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli" ad aprire, il prossimo sabato alle 21,15, l’edizione 2024 di "Auroradisera", la rassegna al teatro Aurora di Scandicci.

Appuntamento che, quest’anno, si presenta con grandi nomi: "Siamo molto contenti del cartellone – dice l’assessore alla Cultura Claudia Sereni – stiamo per finire i dieci anni di mandato e, come abbiamo fatto per il Capodanno, ci apprestiamo a dare ai nostri cittadini un evento di spessore. Abbiamo voluto aprire la stagione con lo spettacolo di Cristicchi che è molto amato a Scandicci e che porta in scena una spiritualità ultimamente molto presente in tanti testi teatrali: da lunedì partirà la vendita dei biglietti singoli e le richieste che stanno arrivando sono davvero tante. A febbraio poi, per la prima volta avremo Ambra Angiolini che metterà in scena ‘Oliva Denaro di Viola Ardone’ e che rappresenta un personaggio in grado di intercettare anche un pubblico un po’ diverso da quello che solitamente frequenta i teatri. A marzo invece, novità assoluta, avremo un cineconcerto presentato da Massimo Zamboni che rappresenta un evento sicuramente particolare. L’obiettivo è proprio quello di offrire un programma variegato in grado di intercettare diversi gusti".

L’interesse sembra alto anche tenendo conto degli abbonamenti già fatti: "Prima di Natale – prosegue Sereni – erano già più di 320, c’è una grande richiesta e non era scontato: possiamo dire di essere tornati ai livelli pre Covid e la stagione dell’Aurora è riconosciuta a livello metropolitano. Fra l’altro stiamo vivendo un momento particolare perché, con il Teatro Studio in restauro, la programmazione dell’Aurora diventa più interessante: ci aspettiamo quindi un grande successo di pubblico sia degli abbonati storici che di quelli nuovi".

S.N.