Da Celestini e Murgia a Reggello: Teatro per Giovani e Famiglie

Ad Arnau Marin il 28 ottobre con lo spettacolo spagnolo "Il nutrimento delle mosche" di Eusebio Calonge è affidata l’anteprima della nuova stagione del teatro Excelsior di Reggello, che prenderà il via ufficialmente il 24 novembre. "In cartellone ci sono 13 spettacoli di alto livello – sottolinea l’assessore comunale alla cultura Adele Bartolini – con un’attenzione particolare alle nuove generazioni, partendo dalle scuole, e alle famiglie con gli eventi di domenica pomeriggio". Prosa, danza e teatro accontentano tutti i gusti nel programma promosso dall’amministrazione comunale e la cooperativa Excelsior con la Fondazione Toscana Spettacolo. Si parte in musica con "Jazz Sebastian B(ach)rass", viaggio ironico con gli ottoni e le percussioni dell’Orchestra della Toscana e musiche di Bach riarrangiate in stile jazz. Sarà il 24 novembre. Il 10 dicembre, fuori abbonamento, arriva Ascanio Celestini con "L’asino e il bue" con un San Francesco d’Assisi ambientato nei giorni nostri. Prima regionale nel nuovo anno per la Carrozzeria Orfeo e il suo "Salveremo il mondo prima dell’alba" martedì 23 gennaio, ambientato in una rehab di lusso specializzata nella cura delle dipendenze contemporanee.

Con "456" Mattia Torre porta in scena i conflitti familiari il 2 febbraio, mentre il 20 dello stesso mese sul palco dell’Excelsior arriva il "Tango delle capinere", la danza della vita di due innamorati. Nel ricordo di Michela Murgia, lo spettacolo di Antonella Questa "Stai zitta" tra il comico e il dissacrante racconta la discriminazione quotidiana: sarà sul palco reggellese il 3 marzo. Si danza con "Best regards" il 16 marzo dedicato a Nigel Charnock, mentre "Quasi una serata" di Ethan Coen è protagonista il 12 aprile. In due appuntamenti mattutini saranno coinvolti i ragazzi delle scuole con "Down" il 5 dicembre e "L’orso felice"! il 7 marzo. Altri due gli spettacoli per famiglie la domenica pomeriggio con la "Cenerentola Rock" di Fiabe Jazz il 14 gennaio e "Sulla rotta dell’isola del tesoro" il 25 febbraio.

Manuela Plastina