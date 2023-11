Da Amici al Lago dei Cigni. Carola Puddu spicca il volo

E’ l’eterna favola d’amore, crudele e non a lieto fine. “Il lago dei cigni” è un classico difficile da reinventare. Ma il coreografo Fabrizio Monteverde col suo Balletto di Roma ne propone un riallestimento che, senza stravolgere completamente il più famoso dei balletti di repertorio classico su musica di Čajkovskij, aggiunge una variante “d’autore”, con la sovrapposizione della novella di Anton Čechov, “Il canto del Cigno”. Nasce così “Il lago dei cigni, ovvero il canto”, spettacolo che va in scena al Teatro Verdi sabato in doppio alle 16,45 e alle 20,45.

Mentre il cigno bianco è interpretato da Roberta De Simone, il ruolo della malvagia Odile-cigno nero, è affidato a Carola Puddu, 22enne, ballerina che ha spiccato il volo dalla tv, con la trasmissione “Amici”.

Carola, come è questo “Lago dei cigni. Ovvero il canto”?

"E’ molto diverso rispetto alla versione orginale, principalmente è uno spettacolo di danza contemporanea. Nella prima parte noi ballerini indossiamo maschere per sembrare una compagnia di danzatori anziani che non si rassegnano al fatto che la loro carriera sia finita. Poi c’è un ritorno al classico".

Cioè, che succede?

"Nel secondo atto io, Odile, prendo le sembianze di una danzatrice giovane per cui faccio una variazione di danza classica e mi metto le “punte”".

Quindi come definirebbe questo spettacolo?

"Lo stile di Fabrizio Monteverde è neoclassico-contemporaneo, se vogliamo definirlo così. Non è neppure tanto facile per noi danzatori mescolare più stili, ma proprio per questo è una bella sfida".

Come è stata l’esperienza ad “Amici”?

"Ho partecipato due anni fa ed è stata un’esperienza molto formativa. Da lì sono entrata nel Balletto di Roma, una compagnia piccola che però lavora tanto. Da quando sono con loro ho la fortuna di interpretare ruoli principali, come “Giulietta e Romeo".

Ma la sua formazione di che tipo è?

"Io mi sono diplomata all’Accademia dell’Opéra di Parigi. Fare la ballerina è sempre stato il mio sogno e vorrei continuare a farlo finchè posso".

