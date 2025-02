Da 50 anni con gli occhi pieni d’amore. San Valentino speciale a Palazzo Vecchio

C’è chi si è conosciuto sul posto di lavoro, chi per caso, chi per amici comuni. Poi quelle coppie hanno scelto il 1975 come anno per giurarsi amore eterno. Il matrimonio nel 1975. Una vita fa: nel 1975 un certo Bill Gates ha fondato la Microsoft, viene approvata la legge 39 che abbassa la maggiore età da 21 a 18 anni, viene riformato il diritto di famiglia. Quell’amore, nato per mille modi diversi, è poi arrivato al 2025 e ieri oltre 500 coppie si sono ritrovate a Palazzo Vecchio per festeggiare le nozze d’oro. A dare loro il benvenuto anche due ospiti d’eccezione, Eleonora di Toledo e Cosimo I de’ Medici, grazie ai mediatori di Fondazione Muse. Nell’era social – dove mancare di rispetto a una persona è prassi, purtroppo, diffusa – la ricetta per l’amore eterno continua a essere quella di amore, pazienza, rispetto reciproco, lealtà.

"Oggi queste coppie hanno l’opportunità di celebrare l’amore e di potersi godere quella che è la loro casa, la casa di tutti i fiorentini", ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro. "Il 1975 è stato un anno in cui si sono acquisiti diritti importanti, il voto ai diciottenni, diritti per le donne – ha spiegato ai presenti la sindaca -. Oggi, nel 2025, è la prima volta per me da sindaca insieme a voi che celebrate questo traguardo importante. Spero di riuscire a portare alla nostra città quel valore aggiunto che ognuna e ognuno di voi porta all’interno delle proprie famiglie, perché per me fare la sindaca di Firenze vuol dire occuparsi della propria città come fosse la propria famiglia".

Funaro ha ribadito che "l’attenzione di questa amministrazione ai nostri anziani, alle famiglie e alle coppie è sempre stata alta e continuerà a esserlo". La festa è stata, come sempre, molto apprezzata e nei due turni (la mattina alle 10 e il pomeriggio alle 16) il Salone dei Cinquecento trionfava di quei valori che hanno permesso a quelle persone di partire per il lungo viaggio della vita nel 1975 e arrivare dopo 50 anni con gli stessi occhi pieni di amore. Un auspicio perché qualcuno, oggi e nonostante i tempi siano diversi, possa ripercorrere lo stesso cammino.

Niccolò Gramigni