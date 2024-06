Addio curva Fiesole: Firenze, via alla demolizione. I lavori per il nuovo Franchi

Firenze, 6 giugno 2024 – E’ partita la demolizione della curva Fiesole. Nell’ambito della totale ricostruzione dello stadio Franchi, le ruspe hanno iniziato intanto a smantellare le scale esterne della curva. Immagini che a loro modo fanno impressione ai tifosi viola.

Quegli spalti che per tanti anni hanno visto i supporter sostenere i tifosi viola vengono cancellati. Al loro posto una curva tutta nuova, che sarà coperta e che potrà ospitare diecimila tifosi. Il tutto nell’ambito della pur tormentata e non esente da polemiche ristrutturazione dello stadio Franchi.

La demolizione delle scale della curva Fiesole (Fotocronache Germogli)

Nelle settimane scorse i tifosi avevano in qualche modo salutato la curva. Molti avevano asportato i seggiolini grigi: un ricordo da tenere a casa. In aprile era partita la ristrutturazione della curva Ferrovia, escluso il settore ospiti.

Nelle scorse ore la Fiorentina aveva inviato una lettera ufficiale al Comune chiedendo di rinviare i lavori senza copertura finanziaria, in assenza anche di una data certa sui tempi di conclusione.

"Sono molto tranquillo – aveva ribattuto il sindaco Dario Nardella – noi non inseguiamo le polemiche perché non interessa a nessuno. Capisco che la Fiorentina sia un po’ sotto pressione, tuttavia noi abbiamo sempre dato risposte e ora le dobbiamo dare ai settantamila abitanti di Campo di Marte. Non possiamo assolutamente permetterci, e non ne abbiamo alcuna intenzione, di lasciare lo stadio Franchi in queste condizioni e correre il rischio che finisca abbandonato come è successo per il Flaminio di Roma".