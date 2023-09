Cultura più accessibile. Convegno a Palazzo

Oggi dalle 10 nel Salone dei 500 a Palazzo Vecchio, si terrà l’appuntamento con il convegno ‘Verso una cultura per tutti’ organizzato da Unicoop Firenze con il patrocinio del Comune. Tanti gli ospiti del mondo della politica, della cultura e dello spettacolo, per fare il punto sulla partecipazione culturale e sulle iniziative per renderla più accessibile e inclusiva.