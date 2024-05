Cucina valdarnese al Columbus Day. Nana con i sedani, sbarco a New York

Ci sarà anche tanto Valdarno al Columbus Day di New York. Per le celebrazioni dedicate a Cristoforo Colombo, con la giornata clou il 12 ottobre, è stata invitata anche una rappresentativa degli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini, una storica eccellenza del territorio che spesso ha superato i confini nazionali per portare la propria storia, cultura e umanità. L’occasione stavolta è davvero importante e ha ispirato anche un nuovo connubio che attraversa l’oceano: lo sbarco negli Usa della "nana coi sedani", piatto forte della tradizione culinaria locale. L’anatra cotta a lungo e lentamente con i gambi di sedano, uovo, cipolla, aglio, passata di pomodoro e vino rosso è un piatto tradizionale spesso abbinato alla Festa del Perdono di settembre. Per esportarla negli Usa hanno unito le forze e la creatività il Gruppo Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini e due aziende locali: la Fieramente Srl di Cavriglia e il ristorante Osteria Corte de’Frati di Figline e Incisa Valdarno. Fieramente, azienda impegnata nella logistica e nella valorizzazione dell’enologia italiana nel mondo, si sta da tempo sviluppando all’estero: da poco ha aperto il nuovo centro operativo in Borgogna a Nuit Sain Georges.

Ora è pronta a partire per New York portando con sé parte dello staff del ristorante "Osteria Corte de’ Frati": i cuochi valdarnesi saranno ospiti delle cucine del "Roscioli NYC", il ristorante americano della famiglia Roscioli, eccellenza della gastronomia romana che annovera tra i suoi clienti celebrities americane come Bradley Cooper, Anne Hathaway, Scarlett Johansson, Jude Law.

Anche la first lady Jill Biden dopo la prima cena nei locali di Mac Dougal Street ha invitato lo chef alla Casa Bianca. Durante il periodo del Columbus Day, grazie al lavoro dei cuochi valdarnesi, verrà proposto ai clienti del ristorante americano il piatto forte della cucina figlinese curato nei minimi dettagli. Il progetto studiato e coordinato da Fieramente e da Alessio Piccardi coinvolge anche la Columbus Day Foundation, organizzatrice degli eventi in terra Usa. Il ritorno di visibilità e di immagine per il Valdarno grazie agli Sbandieratori e alla "nana" potrà avere ripercussioni positive davvero di rilievo.