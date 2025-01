Cubino, gara perfetta. Cerbaia ripreso al 92’

Girone A

Cubino-San Marco Avenza 3-0. Con una gara perfetta il Cubino brinda all’anno nuovo con tre gol messi a segno da Somigli, Paggetti (che sale a 9 gol in classifica) e Schenone.

Firenze Ovest-Marginone 2-4. Niente da fare. L’Ovest rinvia di nuovo l’appuntamento con i tre punti. Il Marginone nel finale, grazie a qualche sbavatura difensiva ribalta il risultato con quattro gol di Cortesi. Le reti dell’Ovest portano la firma di Marrani e Petracci.

Girone B

Montelupo-C.S. Lebowski 1-1. Al gol di Torrente, risponde il bomber Calbi che evita la sconfitta alla sua squadra al termine di una gara tecnicamente molto combattuta, contro un Montelupo quadrato.

Atl. Piombino-Ginestra F.na 2-0. C’è tanto carbone nella calza della Befana per Ginestra che rimedia la terza sconfitta di fila. Stavolta è la squadra livornese a stendere quella di Rizzo per i gol di Durante e Diagne.

Castelfiorentino-Cerbaia 2-2. Per la quarta volta consecutiva il Cerbaia deve accontentarsi del pareggio. Anche stavolta al 92’ è stato Cicali con la doppietta a negare la vittoria a Sacconi & C. Per il Cerbaia i gol sono di Cei ed Enache.

San Miniato Basso-San Miniato Romaiano 4-2 (sabato).

Girone C

Luco-Fiesole 0-0. Il grande lavoro delle difese ha impedito ai rispettivi attacchi di riuscire a sbloccare la parità.

San Piero a Sieve- A. Rufina 0-0. Se la porta del San Piero è rimasta inviolata, il merito spetta al portiere Sequi che ha parato due rigori: prima a Di Vico e successivamente a Fioravanti.

Pontassieve-Montagnano 1-1. Al vantaggio messo a segno dal bomber Cragno, nella ripresa ha risposto Torricelli.

A.G. Dicomano-Settignanese 0-4. Con un poker di reti realizzato dall’attaccante Vecchi, la squadra di Carovani espugna il campo del Dicomano che inizia davvero male l’anno nuovo.

