Cronisti in classe La carica dei mille giornalisti del futuro Che show al Puccini

FIRENZE

Una grande e coloritissima festa, quella che ieri ha animato il teatro Puccini per la premiazione di "Cronisti in classe Firenze", XXI Edizione, il progetto promosso dal nostro giornale e rivolto agli alunni delle scuole primarie (IV e V anno) e delle scuole secondarie di primo grado. Gremiti platea e galleria per acclamare i vincitori e ricevere i numerosi premi messi a disposizione dagli sponsor e sostenitori dell’iniziativa. "La Nazione" ha offerto alle prime tre classificate tablet e tavolette grafiche, oltre a numerosi premi speciali di natura tecnologica. Primo posto alla classe III B della Cavalcanti di Sesto Fiorentino (che ha vinto anche il premio del Rotary Club Firenze Est in memoria del giornalista Egisto Squarci); al secondo posto la IIB della Piero della Francesca di Firenze (che vince anche il premio del Comune di Firenze e del Rotary Club Firenze) e terza classificata la II E della Calvino (anch’essa premiata pure dal Comune). Quindi premio Green alla III D scuola Puccini; premio miglior vignetta alla IC Da Vinci di Lastra a Signa e premio Superclic alla III H Pescetti di Sesto.

Quella del 2023 è stata un’edizione dei record, con ben 52 classi iscritte e oltre mille studenti coinvolti. Musica, tifo e applausi scroscianti hanno fatto da cornice alle numerose premiazioni sul palco presentate da Gaetano Gennai. Il presidente Antonio Mazzeo ha consegnato il Pegaso del consiglio regionale alla V della primaria Pertini Scandicci e alla III della S.Marta Firenze (che ottiene anche uno dei 4 attestati dell’Ufficio scolastico regionale, rappresentato da Roberta Attisano). Quindi gli sponsor regionali: le carte prepagate Conad del Tirreno (c’erano i soci di Firenze Andrea Amoroso e Pierfilippo Piombini) alle classi: V A primaria De Filippo; I B Florence Bilingual School e IIA Spinelli di Scandicci. I buoni di Publiacqua (c’era Eva Carrai del cda) alla IC della Dante Alighieri di Incisa e alla redazione del giornalino dell’Associazione Trisomia 21 Firenze e le targhe Fratres (col presidente Claudio Zecchi) alla IIF della "da Settimello".

Le borracce di Ait (con il dg Alessandro Mazzei) sono andate alla VB primaria Don Milani Calanzano; gli zainetti di Autolinee Toscane (c’era il responsabile comunicazione Marzio Fatucchi) alla II B dell’ist.padre Guido Alfani di Sesto Fiorentino; le targhe di Anbi (con il presidente Marco Bottino) per la IIB-IIC del comprensivo Poliziano. Targhe e gadget di cancelleria offerti da Cispel (con il presidente Nicola Perini) a: sezione giornalino Barsanti Firenze, VA primaria C.Marchesi Calenzano, IIIA Dante Alighieri Incisa (che vince anche il buono Rekeep insieme alla IV della paritaria San lorenzo Le Rose). Premio Cispel anche a III della scuola San Giuseppe Firenze (che si è aggiudicata anche gli astucci in pelle portati da Giuliana Cantini per Cna regionale) e alla IF della Arrighetto da Settimello di Calenzano (che ha ricevuto anche le confezioni di Tratto pen Fila da Confindustria Firenze rappresentata dalla vicepresidente Azzurra Morelli).

Poi i sostenitori locali: Fondazione CrFirenze, con il dg Gabriele Gori, ha offerto carte di credito prepagate a III e IV della scuola San Lorenzo Le Rose Impruneta, IIIA della Renato Brogi di Sesto Fiorentino e IIA-IIC della Machiavelli Firenze, mentre Fondazione "Carlo Collodi" (con il presidente Pierfrancesco Bernacchi) ha premiato la Classe I Alternativa della Botticelli Firenze e la II D della Ottone Rosai Firenze la quale ha ricevuto anche uno dei premi offerti dal Comune Firenze (era presente l’assessore all’istruzione Sara Funaro). Gli altri premi del Comune sono andati a: IA Masaccio Firenze (che vince anche il premio Confindustria), IIE Calvino Firenze, IID Beato Angelico Firenze, VB primaria Bechi Firenze.

Quindi i powerbank di Confcommercio (c’era Elena Galli) alla IID della Altiero Spinelli di Scandicci; gli zainetti di Confesercenti (con Michela Moretti) alla IIB-IIC della Poliziano Firenze; i libri del Lions Club Bargello (c’erano Alessandro Becattini e Olga Mugnaini) alla VA primaria De Filippo e IIC Altiero Spinelli Scandicci; libri e medaglie del Lions Club Ponte Vecchio (con Angela Pollastri, Patrizia Calcinai, Silvana Giarratano e Maria Tamma) alla VB primaria Bechi e alla IIB Dante Alighieri Incisa; i buoni di Confartiginato (con Fabio Boretti) alla IID Puccini Firenze e IA Leonardo da Vinci Lastra a Signa; i libri del Rotary Club Firenze (c’erano Tommaso Nannelli e Massimo Piccini) alla IIC-IIA della Machiavelli; libri del Rotaract Firenze Sud (con Niccolò Garbarino, Alessandro Moretti e Luca Schifano) alla IA Florence Bilingual School e IIA Scuola Santa Marta; il premio Fondazione Ant (con Simone Martini e Cristina Casamassimi) a IA Alessandro Paoli e IIA padre Guido Alfani. E poi altri premi Speciali La Nazione a IB Papini;IIB Cavalcanti Sesto Fiorentino; IC Gandhi;VB Altiero Spinelli Scandicci.