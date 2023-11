Cronaca, società, moda. Domani La Nazione in edicola insieme a “Elle“ e “Gente“

FIRENZE

Una nuova iniziativa editoriale per i lettori fiorentini de La Nazione. Da domani – e ogni sabato successivo – riceverete in edicola in abbinamento con il nostro giornale due importanti settimali, Gente ed Elle, al prezzo complessivo di 2 euro. L’iniziativa – realizzata in collaborazione con l’editore Hearst (www.hearst.it), offre così la possibilità di sfogliare insieme al quotidiano della città, anche due riviste che puntano i riflettori sulla cronaca, l’attualità, i grandi personaggi della moda e dello spettacolo, valorizzando contenuti freschi e moderni con una chiara attenzione al life style.

Così la copertina del numero di Gente è dedicata a Fiorello, che sta sbancando l’Auditel con il suo Viva Rai2!. Tra i servizi spiccano il reportage dall’Albania per documentare (anche con foto esclusive) dove sorgerà – in base all’accordo tra Giorgia Meloni ed Edi Rama – il centro di accoglienza per i 36mila migranti salvati dalle navi italiane. Poi attenzione alla crisi in Medio Oriente (chi sono davvero i coloni israeliani in Cisgiordania e perché potrebbero presto essere al centro di una nuova guerra). Quindi i retroscena e le foto del concorso di Miss Italia svoltosi a Salsomaggiore Terme.

Ricca l’offerta anche di Elle,a partire da un’intervista con Isabella Rossellini che è entrata nel mondo poetico di Alice Rohrwacher con il film “La chimera“. E poi le interviste a Ferzan Ozpetek, Charlize Theron, Emma DAnte, Valentina Bellé, Elena Cattaneo. Spicca per Elle moda, l’approfondimento “Heavy Metal“: leghe e legami nobili. I preziosi tornano a illuminare la scena, sfoderano un lato dark più metallaro, tra pelle e borchie, e infiammano l’estetica quotidiana.