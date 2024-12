Crollo d’intonaco dalla Fi-Pi-Li. Messa in sicurezza in via della Casella. Lavori per staccare le parti pericolanti

Andranno avanti fino alla mattinata di oggi i lavori di distacco delle parti pericolanti di intonaco del ponte della superstrada Fi-Pi-Li nella zona di via della Casella. Lunedì sera diversi frammenti sono caduti sull’asfalto, fortunatamente senza ferire nessuno né causare danneggiamenti a vetture o automobilisti di passaggio.

Avr, società che si occupa della manutenzione della superstrada che collega Firenze con Pisa e Livorna è intervenuta immediatamente per mettere in sicurezza l’area in Via della Casella che, nel tratto sottostante il sovrappasso, è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di bonifica in collaborazione coi Vigli del Fuoco. Ieri, inoltre, gli addetti hanno eseguito quello che in termine tecnico si chiama disgaggio, ossia il distacco dei pezzi di intonaco che sono ancora a rischio caduta e che una volta rimossi contribuiranno alla messa in sicurezza del tratto.

Sarebbero stati esclusi problemi di altro genere alla struttura del manufatto. Fino a fine lavori, la circolazione resta aperta in direzione via Baccio da Montelupo, chiusa in direzione Via del Cavallaccio nel tratto interessato dai lavori in corso.