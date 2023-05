Crollo di un muro e cedimento stradale Chiusa via di Colleramole

Chiusura a oltranza ancora per via di Colleramole. A causa del crollo di un muro e del cedimento stradale all’altezza del civico 37, dal 10 marzo c’è il divieto di transito. I residenti speravano nella riapertura almeno a senso unico, ma i sopralluoghi tecnici hanno evidenziato una spaccatura proprio centrale, che rende pericoloso qualsiasi passaggio. Di conseguenza, stanno avendo ripercussioni sul traffico anche i percorsi alternativi, ossia via Cristofori e via Torricella. All’ingresso di via di Colleramole è anche stato messo un new jersey in calcestruzzo a sostituire le transenne: qualcuno le spostava e transitava, incurante del pericolo. Non c’è una data di riapertura: i lavori sono impegnativi e per poterli finanziare ci vuole una variazione di bilancio che solo il nuovo consiglio comunale potrà approvare. Se ne riparla, dunque, tra qualche mese.

Manuela Plastina