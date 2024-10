Crollo di massi e blocco del traffico sulla Tosco Romagnola

Crollo di massi e blocco del traffico sulla SS67 Tosco Romagnola, a Lastra a Signa. È successo intorno alle 17.30 di ieri al km 62+000, dove si è verificata la caduta di alcune grosse pietre sulla carreggiata, a circa 700 metri dal confine con Montelupo Fiorentino. Nello stesso punto, già in passato, c’erano stati altri cedimenti e frane, che avevano comportato limitazioni al traffico anche di lunga durata. Ieri (come anche in passato) non si sono fortunatamente verificati danni a persone. Sul posto è intervenuto il personale della polizia municipale, di Anas e dei vigili del fuoco. È stato istituito un senso unico alternato con semaforo mobile che resterà in funzione anche nei prossimi giorni.