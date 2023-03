Croce Rossa, open day di festa

A due anni dalla nuova sede, la Croce Rossa di Scandicci festeggia con una giornata di open day. Il nuovo edificio in via Vivaldi è stato una conquista. Devastato da un incendio quando era ancora in costruzione, è stato caparbiamente rimesso in sesto dall’associazione, fin quando non è diventato la nuova casa dei volontari. E domani il presidente Gianni Pompei, con il consiglio direttivo, hanno deciso di aprire le porte alla cittadinanza.

"Lo facciamo – ha detto Pompei – per festeggiare i due anni dall’inaugurazione, ma anche per far vedere quanto in questo periodo i volontari hanno fatto di buono per realizzare una struttura per le esigenze delle persone. Tutto il giorno si susseguiranno appuntamenti e iniziative volte a far conoscere l’attività che portiamo avanti grazie ai nostri volontari".

Dando un’occhiata al programma, si comincia alle 10 con un incontro destinato alle associazioni sportive del territorio. Ci saranno gli specialisti del centro di fisioterapia Gianfortuna e la nutrizionista Teresa Facchini. Saranno eseguite anche visite specialistiche gratuite, i posti sono limitati, è necessario prenotare allo 055740565. I seguenti specialisti si sono messi a disposizione: dalle 10 alle 14 prevenzione dermatologica con la dottoressa Poli (16 posti); dalle 10 alle 13 cariologia con il dottor Fenu. (12 posti); dalle 16 alle 18 controllo insufficienza venosa (16 posti); dalle 15 alle 17.30 cardiologia con il dottor Ferracane (12 porti). Ci sarà anche un corso con i primi rudimenti di disostruzione pediatrica e primo soccorso: la mattina dalle 11.30 e il pomeriggio dalle 15.30.

Nel pomeriggio dalle 16,30 sarà presente la presidente della commissione Pari opportunità del Comune, Ilaria Capano, per sensibilizzare i giovani sul fenomeno delle molestie verbali ai danni degli adolescenti. Tra le 10 e le 18 all’interno dello Spazio di Gioia e del Cri Park si terranno numerose attività dedicate ai più piccoli: letture animate, laboratori creativi, trucca bimbi e tante altre attività a misura di bambino. Nello spazio all’aperto saranno inoltre montati dei giochi gonfiabili a disposizione dei bimbi. I volontari racconteranno e illustreranno tutte le attività che abitualmente vengono svolte dall’associazione.

