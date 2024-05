Crisi del settore moda: l’impegno del ministro Urso

Il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha risposto alla lettera che qualche giorno fa il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani gli aveva inviato per segnalare la situazione di crisi nella moda endel tessile. A renderlo noto è il presidente della Regione che sottolinea la pronta risposta del ministro che si è impegnato, spiega Giani, ad affrontare concretamente i problemi posti dalla Toscana per la salvaguardia di un comparto, quello della moda, cruciale per la nostra regione e per l’Italia per la forte propensione all’export e le potenzialità di crescita. Giani ricorda che il ministro ha assicurato il suo sostegno mettendo in campo misure per affrontare la crisi del comparto: fra queste l’avvio di una fattiva interlocuzione con il ministero del Lavoro per rendere possibile il ricorso alla cassa integrazione nella direzione concordata con le associazioni di categoria.

Il Tavolo della moda, dice ancora Giani, si riunirà nei prossimi giorni e potrà considerare il primo intervento utile per le imprese, ovvero la disponibilità di Sace e Associazione bancaria italiana a rinegoziare i prestiti in essere garantiti da Sace. Nel frattempo Giani informa che la Regione approfondirà le questioni aperte a cominciare dalla riunione per il settore conciario e il comprensorio del cuoio il prossimo 29 maggio.