Criminalità, Comune all’attacco: "Più pattuglie in strada contro i furti"

Più pattugliamenti, tre nuovi agenti di polizia municipale da assumere a breve, segnalazioni al 112 e soprattutto niente giustizia fai-da-te. La risposta dell’amministrazione comunale di Reggello contro i furti nelle abitazioni avvenuti negli ultimi mesi e soprattutto contro la paura dei cittadini ampliata anche dal tam tam virtuale dei social, è fatta di concertazione tra e con le forze dell’ordine e di informazione e prevenzione. "Siamo in un territorio i cui varchi sono tutelati dalla videosorveglianza, anche grazie a investimenti da oltre 150 mila euro dall’inizio del mandato", ha rassicurato il sindaco Piero Giunti rispondendo in consiglio comunale alle mozioni presentate da alcuni consiglieri dei gruppi di maggioranza Pd e Reggello Viva e di opposizione di FdI. Già da febbraio, ribadisce, inizieranno gli incontri nelle frazioni coi cittadini per informare sulle potenziali truffe e prevenire i furti. I vigili urbani aumenteranno i giri sul territorio nelle ore pomeridiane. Già pronto il bando per l’assunzione di tre nuovi agenti. "Persone o auto sospette o furti non vanno denunciati sui social: chiamate il 112 e segnalate subito" ha ribadito Giunti. Il caso dei furti nel Valdarno rimbalza anche in consiglio regionale: Elisa Tozzi (FdI) propone "più telecamere per scoraggiare i malviventi e rendere più celeri le indagini". Manuela Plastina