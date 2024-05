Cresce la febbre da finale. Maxi schermo al Franchi

FIRENZE

Sale la tensione. Sale pure l’ansia perché la Fiorentina non vince da un bel po’ e chissà che possa essere la volta buona. Così tutti vogliono essere ad Atene il 29 maggio perché è lì che si fa la storia, la Fiorentina deve battere l’Olympiakos e alzare la Conference League.

Non sarà facile, in Grecia i viola sono attesi da una bolgia. Ma se hai personalità, è il momento di mostrarla. Perché i greci sono una buona squadra ma non sono dei fenomeni. E quindi carattere Fiorentina, personalità perché il momento è davvero ora. I tifosi lo hanno capito e si stanno organizzando al meglio. Naturalmente in molti vogliono andare ad Atene: i costi, soprattutto degli aerei, sono alti ma in molti sono pronti a fare un sacrificio anche dal punto di vista economico.

In Grecia c’è posto per 8mila tifosi viola. Gli altri si ritroveranno a Firenze perché è una notte che va vissuta con amici, con le persone a cui vuoi bene, perché può essere una serata che poi vai a ricordare per anni. Ti ricorderai per anni con chi hai scelto di passare il 29 maggio. Nel bene. E purtroppo, anche nel male, qualora qualcosa andasse storto (come l’anno scorso).

A Firenze, oltre a numerosi locali, ci sarà l’apertura dello stadio Franchi e pure del Viola Park, il centro sportivo gioiello a Bagno a Ripoli. In casa Fiorentina stanno studiando ora le modalità per quanto riguarda i biglietti, sia in riferimento al centro sportivo che allo stadio a Campo di Marte.

Ma c’è massima disponibilità da parte di tutti perché è una notte speciale e quindi è giusto anche che il club viola venga incontro ai tifosi. Per quanto riguarda Atene per poter accedere al biglietto sarà necessario entrare in possesso di una InViola Gold/Premium Card valida (oggi è l’ultimo giorno per sottoscriverla): sul sito ufficiale della Fiorentina si trovano tutte le informazioni riservate agli abbonati ‘Pro’, ‘Easy’, così come in riferimento alla vendita libera. Prezzi da 25 a 125 euro, in vendita da domani in prelazione. Sale l’ansia, è inevitabile. Sono giorni di sogni, di ambizioni, di voglia di esserci a tutti i costi.

A Firenze o ad Atene, poco importa.

Il cuore viola non ha mai avuto confini.

Niccolò Gramigni