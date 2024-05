Conference, i biglietti per la finale della Fiorentina in vendita da lunedì. Dove acquistarli e come

Firenze, 10 maggio 2024 – Saranno messi in vendita da lunedì 13 maggio i biglietti per la finale di Conference League che il 29 maggio vedrà impegnata la Fiorentina contro l'Olympiacos allo stadio Agia Sophia di Atene alle 22 ora locale (21 ora italiana).

Conference:Fiorentina, da lunedì vendita biglietti per la finale

La comunicazione è arrivata direttamente dal club viola attraverso i propri canali ufficiali. Viene spiegato come per l’acquisto occorra sottoscrivere o rinnovare la propria 'InViola Premium Gold' entro il 12 maggio, richiedere il codice d'acquisto su bigliettifiorentina.com e registrarsi sul sito della Uefa, acquistando il tagliando col codice d'acquisto ricevuto.

I biglietti a disposizione dei sostenitori viola sono circa 8000 acquistabili in diverse fasi, la prima (appunto da lunedì 13) riservata agli abbonati pro. Sul sito della Fiorentina sono spiegate tutte le modalità e i prezzi che vanno da 125 a 100 euro per il settore 'Category 1', da 85 a 62 per il settore 'Category 2', da 45 a 35 per il settore 'Category 3' e infine 25 euro per 'Fan First.

I tifosi diversamente abili in carrozzina o deambulanti, fa sapere la stessa società viola, potranno richiedere il proprio codice scrivendo a [email protected]. I posti sono limitati e hanno un prezzo di 25 euro totale per disabile più accompagnatore. 8 Le previsioni parlano di oltre novemila pronti a seguire e sostenere Vincenzo Italiano e la squadra a caccia di un trofeo dopo averlo perso nelle due finali disputate l'anno scorso in Coppa Italia e sempre in Conference League.