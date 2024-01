Gaza e Shoa, al Cpa l’evento Anpi. La questura non autorizza un corteo

Firenze, 27 gennaio 2024 – C’è chi, nonostante oggi sia il Giorno della Memoria e la circolare del capo della polizia, Vittorio Pisani, abbia previsto il rinvio delle manifestazioni in favore della Palestina – che potrebbero assumere "connotazioni lesive, sotto l’aspetto formale organizzativo e contenutistico, del valore nazionale che la Repubblica Italiana ha attribuito allo spirito commemorativo in favore delle vittime delle leggi razziali" e per evitare possibili problemi di ordine pubblico – ha deciso comunque di tentare di dare vita a iniziative alternative o chiaramente pro Gaza.

E non sarà un caso se proprio in questi giorni alcuni dipendenti del Meyer si sono sollevati contro il console Marco Carrai. Quello che si celebra oggi sarà, comunque vada, un Giorno della Memoria diverso.

LE DONNE PER LA PACE

A manifestare ci avevano provato senza successo l’associazione ’Donne insieme per la pace’ che aveva chiesto alla questura di Firenze di manifestare, ma l’iniziativa non è stata autorizzata per il forte rischio di una possibile presenza di bandiere, striscioni e slogan pro Palestina (e di conseguenza contro Israele).

L’ANPI DI BAGNO A RIPOLI

Più complessa la situazione dell’Anpi di Bagno a Ripoli al centro di una bufera per un convegno organizzato con Assopalestina, e dove è prevista la presenza dell’imam, in cui in sostanza si fa un parallelo tra "lo sterminio degli ebrei e il genocidio a Gaza". Il convegno si sarebbe dovuto tenere oggi al circolo di Antella, intitolato "Mai più: 80 anni fa lo sterminio del popolo ebraico da parte dei nazisti - Oggi il genocidio del popolo palestinese da parte dello stato di Israelèe". Dopo le polemiche il circolo ha revocato la sala e l’iniziativa è stata spostata, sempre oggi al Cpa Firenze Sud. I vertici dell’Anpi locale, che avevano paventato le dimissioni, non si sono però più dimessi.

GLI APPUNTAMENTI

Molti invece gli appuntamenti, sia istituzionali che culturali per ricordare la Shoa. Oggi, dalle 9.30, al conservatorio Cherubini si tiene una cerimonia nel corso della quale il prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, consegnerà le medaglie d’onore concesse dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e ai familiari dei deceduti. Stasera alle 21, a San Salvi, i Chille realizzeranno con gli allievi del laboratorio teatrale un evento su Milena Jesenska, confidente e amore di Kafka dal titolo "Franz Kafka, Milena Jesenska e il Campo di concentramento di Ravensbrück". Giovedì 1° febbraio alle 10 nell’Auditorium dell’Istituto Russell Newton di Scandicci ci sarà "La memoria e il Ricordo. Una storia di deportazione e di esodo: Sergio Rusich da Pola all’Europa". Oggi alle 18, alla libreria La Feltrinelli è in programma la presentazione del libro "Dio ci vuole felici. Etty Hillesum o della giovinezza". Al Teatro Reims, invece, lo spettacolo "La voce di Dio", regia di Marco Lombardi, oggi alle 21 e domani alle 17.