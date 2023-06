"Così si allontana la fiducia dalle istituzioni"

"L’intervento senza alcun preavviso, ha chiuso il traffico e alimentato tensione tra la cittadinanza". È il commento di Dimitrij Palagi (foto) e Antonella Bundu, consiglieri di Sinistra Progetto Comune con Francesco Torrigiani e Giorgio Ridolfi per la rappresentanza nel consiglio di Quartiere 1, sabato sera presenti all’abbattimento. "È avvenuto quanto le persone temevano. L’intervento è avvenuto senza alcun preavviso, in un sabato notte di un lungo fine settimana, dato il venerdì festivo. Il seguito del primo pezzo, avvenuto a fine agosto 2022. Possibile che la valutazione politica sia stata quella di agire quando alcune persone erano magari fuori Firenze. Questa è la risposta data a chi aveva chiesto un incontro e un dialogo. Lo avevamo proposto anche in consiglio comunale più volte. E lì, lunedì, proveremo a farci dare alcuni dettagli".