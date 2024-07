Cory Henry, il re del future soul. Fuoriclasse dell’Hammond B-3

Music Pool presenta per l’Estate Fiesolana al Teatro Romano di Fiesole, stasera alle 21,30 Cory Henry, "Music for your soul!". Cory Henry voce e tastiere, TaRon Lockett alla batteria, Josh Easley al basso, Nick Semrad alle tastiere, Prashant Murty alla chitarra, Brianna Turner, Matia Washington e Taneka Duggan cori. La star internazionale del future soul, polistrumentista, fuoriclasse dell’Hammond B-3, nonché versatile compositore e produttore, Cory Henry è un artista a tutto tondo, fra i più apprezzati e rispettati della scena musicale mondiale.

La vastità dell’universo musicale di Cory si capisce da due suoi lavori recenti: il formidabile album a suo nome "Operation Funk""; (2023 Best Progressive RB Album), e la produzione dell’album di Rosalìa "Motomami". Entrambi hanno collezionato diverse nomination ai Grammy Awards, e Motomami ha vinto il Latin Grammy come Album of the Year 2022.

Altre collaborazioni di Cory Henry includono Imagine Dragons, Aretha Franklin, P. Diddy, Kirk Franklin, Robert Glasper, Lalah Hathaway, Bruce Springsteen, The Roots e molti altri. Cory è stato anche un membro degli Snark Puppy e con questa super band ha vinto ben tre Grammy Awards. Più recentemente, l’ultimo capolavoro di Cory "Operation Funk", ha allargato la schiera dei suoi fan in tutto il mondo. Nel corso dello scorso anno Henry ha tenuto concerti sold out in Spagna, Europa, Australia e in tutti gli Stati Uniti, oltre a suonare nella maggior parte dei più celebri festival musicali. Biglietti del òprimo settore 30 euro (28 ridotto) + diritti di prevendita, secondo settore tra 25 e 23, più diritti di prevendita.