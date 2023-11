Corteo contro la guerra, volantino elogia l’attacco di Hamas. La comunità palestinese: “Non è il nostro pensiero”

Firenze, 18 novembre 2023 – Ha suscitato polemiche il volantino distribuito dagli appartenenti ai Carc (Comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo) alla manifestazione svoltasi a Firenze, in piazza San Lorenzo, alla quale hanno partecipato alcune decine di persone a sostegno della Palestina e contro Israele. Nel volantino si legge che «il 7 ottobre la resistenza palestinese ha raggirato il più esteso e sviluppato sistema di controllo del mondo, ha eluso il più sofisticato servizio segreto del mondo, ha sbaragliato il secondo esercito più equipaggiato, armato e tecnologicamente avanzato del mondo e ha inflitto il più duro colpo all'occupante sionista della storia. Bando al complottismo! Una simile operazione sarebbe stata impossibile senza l'ampio supporto e il sostegno delle masse popolari palestinesi».

Ovviamente il volantino ha suscitato polemiche e la presa di distanza degli organizzatori della manifestazione. «Abbiamo organizzato questa manifestazione» per la Palestina e per Gaza nel centro di Firenze «per far finire questa guerra perché tutti quelli che stanno pagando questa guerra sono civili inermi. Siamo qui per dire a voce alta che vogliamo fermare questa guerra. Noi siamo per la pace e per fermare questa guerra e la morte dei civili, noi vogliamo gridare a voce alta per chiedere alla comunità internazionale di fermare questa guerra. Quello affermato nel volantino distribuito durante il corteo non è il nostro pensiero» dice Abed Daas, presidente della comunità dei palestinesi a Firenze. Abed Daas lo ha detto riguardo a un volantino distribuito dai Carc durante la manifestazione.

Si è dissociato anche il consigliere comunale di Sinistra, Dmitrij Palagi - che è in piazza come esponente di Firenze per la Palestina, raggruppamento a cui fanno riferimento varie associazioni cittadine. «Firenze per la Palestina non ha ambiguità sul fatto che non siano giustificate azioni che colpiscono vittime innocenti - afferma Palagi -. Parlare soltanto degli attentati e non parlare del contesto riteniamo che sia una questione che rischia di non far comprendere la natura degli eventi che accadono lì, ma le parole d'ordine per quanto ci riguarda sono sempre state parole di pace e di solidarietà».