Corteo contro CasaPound Disagi in vista

È in programma oggi pomeriggio è in programma la manifestazione con corteo organizzata da Firenze Antifascista che interesserà anche la zona di piazza Gaddi, ponte alla Vittoria e porta al Prato. Sono perciò possibili disagi alla circolazione e al trasporto pubblico. L’obiettivo del corteo è chiedere la chiusura della sede fiorentina di CasaPound aperta lo scorso novembre in via de’Vanni, in zona ponte alla Vittoria.

In vista di possibili disagi si consiglia a chi deve percorrere questi tratti di consultare prima l’infomobilità cittadina e i pannelli a messaggio variabile. "In particolare – metto in guardia dal Comune – si consiglia di evitare assolutamente la zona del Ponte alla Vittoria e utilizzare i percorsi alternativi fra cui il Ponte all’Indiano.