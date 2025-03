Corte dei Conti, il bilancio: "Meno illeciti e minori importi"

FIRENZENel 2024 "abbiamo registrato un miglioramento dell’efficacia dell’amministrazione", ed emerge "un quadro di un apparato pubblico più attento alle regole, tanto è vero che c’è stata una diminuzione degli illeciti contestati ai funzionari". A dirlo il presidente della Sezione giurisdizionale per Toscana della Corte dei Conti, Angelo Bax, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario a Firenze. Nel 2024 sono diminuite le sentenze, 49 in materia di pensioni e 65 in materia di giudizi di conto; erano state rispettivamente 90 e 277 nell’anno precedente. Crollato l’importo delle sentenze di condanna, circa 3 milioni di cui 2,595 derivanti da quelle per condanne ordinarie e 407.300 euro per sentenze di definizione di riti abbreviati; nel 2023 furono complessivamente oltre 11 milioni. In crescita rispetto al passato gli appelli alle sentenze di primo grado, 9 contro i 4 del 2023. Il numero complessivo delle istruttorie pendenti, alla data del 31 dicembre 2024 era 2569; 1212 le archiviazioni, 17 quelle effettuate dopo la notifica degli inviti a dedurre. "Questi risultati sono gratificanti, ma l’obiettivo è di fare sempre di più e meglio per soddisfare il bisogno di giustizia, che sentiamo come un dovere ineludibile", ha commentato in chiusura della propria relazione il procuratore regionale Massimo Chirieleison. Per quanto riguarda le sentenze per materia, al primo posto le lesioni mediche, con otto casi di risarcimento a carico delle Aziende sanitarie, il danno erariale più corposo tra quelli contestati ammonta a 780mila euro. Tre le sentenze di condanna per il mancato versamento agli enti locali dell’imposta di soggiorno riscossa dai gestori di strutture ricettive, per poco meno di 45mila euro.Ma nella cerimonia, a cui erano presenti anche le autorità cittadine e regionale, non sono mancate le note dolenti. Come la scopertura d’organico del personale amministrativo che ha raggiunto il 41,18%. Il dato, è stato spiegato, è doppio rispetto a quello nazionale dove la scopertura ammonta a circa il 20,5%. Questo nonostante la "valorizzazione interna del personale e la previsione di procedure valutative per l’accesso all’area superiore mediante progressione verticale. Bax ha poi sottolineato come "i tempi di definizione del giudizio ammontino a 378 giorni, dalla citazione depositata dal pm contabile fino alla pubblicazione della sentenza".