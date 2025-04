Corso per gestire i Paesc

Un corso mirato per imparare a elaborare i Paesc, i Piani di azione per l’energia sostenibile e il clima. Il pacchetto formativo è già prenotabile dal sito di Arrr, l’Agenzia recupero risorse della Regione Toscana. L’iniziativa è rivolta ad amministratori e tecnici delle pubbliche amministrazioni che dovranno lavorare alla stesura dei Piani. Il percorso formativo vuole fornire strumenti, esperienze e linee guida per ponderare al meglio le azioni future. "Già oggi la Toscana utilizza oltre il 50% di energia elettrica da fonti rinnovabili – apiega il presidente Eugenio Giani – ma la sfida è crescere ulteriormente, arrivando oltre il 60% in 3-4 anni". "La conversione ecologica – aggiunge l’assessora Monia Monni (foto) – è una grande opportunità per la nostra regione, ma deve essere anche una conversione giusta. I Paesc sono uno strumento fondamentale". "Abbattere le emissioni di carbonio – dice il direttore dell’Arrr, Stefano Bruzzesi – e iniziare a rendere i territori resilienti ai cambiamenti climatici è l’obiettivo dei Paesc. L’Agenzia elaborerà le linee guida per il loro sviluppo articolate a livello provinciale, mettendole a disposizione di tutte le amministrazioni toscane". Info e iscrizioni su www.arrr.it.

Li.Cia.