Corso per formare nuovi manager sportivi. Viola e Scuola Superiore di Pisa insieme

Cosa può idealmente unire Firenze (e la Fiorentina) con la città di Pisa, quando di base c’è il calcio giocato? Storicamente poco, data la forte rivalità, anche se stavolta a creare un ponte tra le due città ci penserà il corso di alta formazione in "Sport management e sostenibilità", promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna in collaborazione col club viola, primo esempio di come un’eccellenza universitaria e una società di calcio possano collaborare. La missione - ha illustrato Tiberio Daddi, docente e responsabile scientifico del corso - è quella di formare figure che vogliano costruirsi una carriera nel mondo dello sport e anche per questo il master (che ospiterà fino a 30 iscritti) è rivolto a tutti: diplomati, studenti universitari, post-laureati e dottorandi provenienti da più ambiti disciplinari che abbiano alla base l’interesse ad acquisire competenze nella gestione delle organizzazioni sportive. Il corso, le cui iscrizioni dureranno fino a dicembre, durerà 144 ore, sarà strutturato in 12 moduli formativi che si terranno in altrettanti weekend, con una parte di lezioni frontali al Viola Park e una parte on-line. Il costo per partecipare è di 3mila euro anche se sono già previste nove borse di studio per i primi selezionati a copertura dell’iscrizione (i fondi saranno garantiti da alcuni sponsor). Presenti per un saluto al centro sportivo, nel giorno della nascita del master, due tesserati della Fiorentina che - oltre al pallone - hanno fatto degli studi una passione, ovvero Edoardo Bove e Pietro Comuzzo. "È essenziale studiare per crearsi esperienze e capacità che possono servire nella vita di tutti i giorni" il pensiero dell’ex Roma, a cui ha fatto seguito quello del centrale: "Avere una mente allenata aiuta ed essere più pronto nella quotidianità e, nel mio caso, a essere più reattivo sul campo".

Andrea Giannattasio