Corsi di laurea a numero chiuso Le scadenze per accedere ai test

Sono settimane di scelte cruciali le prossime per chi si avvia verso gli studi universitari. Per i corsi di laurea a numero programmato occorre prestare attenzione alle scadenze per iscriversi al test di ammissione. È il 24 agosto quella per fare domanda per la triennale di Professioni sanitarie; per prepararsi i candidati potranno seguire il corso gratuito, dal 28 al 31 agosto al Plesso didattico Morgagni