Firenze, 29 settembre 2019 - L’esercito sorridente di Corri la Vita è pronto a partire con un’invasione rosa, come il colore delle maglie di questa 17ª edizione, come sempre firmate Ferragamo. Due giorni fa era stata superata quota 35mila iscritti, ma è possibile aderire iscrivendosi fino al momento della partenza.

La corsa-passeggiata solidale che raccoglie fondi per progetti di prevenzione e cura del tumore al seno, partirà alle 8,45 da piazzale Vittorio Veneto alle Cascine con il via del giornalista Giovanni Minoli nelle vesti di straordinario starter.

Due i percorsi: il primo da 11 chilometri attraversa ponte alla Vittoria, raggiunge via Pisana e passa per il Giardino Strozzi e via del Monte Oliveto; queste ultime due sono le nuove tappe dell’edizione 2019. Prosegue poi in direzione piazza Pitti, Ponte alle Grazie, Santa Croce, Ponte Vecchio, piazza Signoria, Duomo e Battistero per rientrare alle Cascine.

Il secondo itinerario è una passeggiata di circa 5,5 chilometri che attraverserà anche parte dell’Oltrarno per poi tornare indietro da Ponte alla Carraia, dopo aver attraversato una serie di luoghi di cultura aperti e visitabili gratuitamente. Attenzione ai divieti di sosta e di transito iniziati fin dalle prime ore del giorno nella zona delle Cascine, ma che coinvolgeranno tutte le zone di passaggio dei partecipanti per permettere lo svolgimento in sicurezza dell’evento.

Obiettivo della raccolta fondi di questo 2019 è il finanziamento del Progetto «Eva», una collaborazione tra Corri La Vita onlus e Lilt per sostenere le donne nelle conseguenze delle cure chemioterapiche con ambulatori dedicati a Firenze, Prato, Empoli, Pistoia. Inoltre prosegue l’impegno a sostegno del centro di riabilitazione oncologica di Villa delle Rose, della Fondazione File e di SenoNetwork Italia onlus. Dal 2003, quando è stato fondato dalla presidente Bona Frescobaldi, Corri la Vita ha già raccolto e distribuito 5,7 milioni di euro, chiamando a raccolta quasi 335mila persone e consentendo assistenza a oltre 450mila donne. Tra gli iscritti di questa edizione ci sono alcuni medici riabilitatori della società medica Simfer con i loro pazienti con disabilità prevalentemente motorie.

Manuela Plastina