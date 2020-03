Firenze, 4 marzo 2020 - I nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi nella zona Asl Toscana Centro (che comprende le province di Firenze, Prato e Pistoia) sono sei.

Si tratta di una donna di 39 anni di Scandicci, in buone condizioni, che si trova a casa propria.

Stazionario invece il 79enne di Firenze ricoverato a Malattie infettive di Careggi. Ricoverato a Careggi anche un uomo di 53 anni di San Casciano, ricoverato a Malattie infettive.

La Regione parla invece di condizioni critiche per una donna di 65 anni, dell'area fiorentina, ricoverata in Terapia intensiva a Careggi, un uomo di 68 anni dell'area fiorentina, cardiopatico e diabetico, ricoverato in Terapia intensiva a Careggi, e un uomo dell'area fiorentina, di 61 anni, trasferito da Ponte a Niccheri a Terapia intensiva di Careggi.

Salgono così a 13 i pazienti con nuovo Coronavirus nei territori della Asl Toscana Centro, inclusi i 3 casi clinicamente guariti e dimessi ieri dagli ospedali, anche se ancora monitorati a domicilio.