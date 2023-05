Coppa Italia, sale l’attesa. Tutto pronto per la coreografia viola, ecco le istruzioni della Curva Fiesole

Firenze, 24 maggio 2023 – Coppa Italia: è iniziato il conto alla rovescia per l’attesissima sfida all’Olimpico. Fiorentina-Inter questa sera alle 21 sarà la grande protagonista. E la carica dei tifosi viola si fa sentire forte: “Le bandierine che trovate al vostro posto non devono essere spostate: vi chiediamo gentilmente di lasciarle posizionate nel seggiolino fino all’arrivo della coreografia”, per l’ingresso all’Olimpico la Curva Fiesole dà istruzioni sulla coreografia.

“La coreografia viene su all’ingresso delle squadre in campo. Fino a quel momento tutte le bandierine vanno tenute giù”. Il passaggio successivo: “Bandierine tese per tutta la durata dell’inno di Mameli” poi il cuore del tifo organizzato precisa nel volantino diffuso anche online: “Per non rovinare il disegno, durante la coreografia, non dovranno essere sventolati altri vessilli come bandiere, stendardi, sciarpe o accesi torce e fumogeni”.

“La coreografia comprenderà i settori Curva Sud e Distinti: chiediamo la massima collaborazione di tutti per la buona riuscita dello spettacolo scenografico”.