Cordoglio dell’Ateneo per la scomparsa di Cecilia Corsi

Cordoglio nell’Ateneo fiorentino per la scomparsa di Cecilia Corsi, professoressa ordinaria di Istituzioni di Diritto Pubblico presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e Presidente del Comitato tecnico-amministrativo di Ateneo. Corsi si era laureata a Firenze nell’86, dove aveva

conseguito il dottorato di ricerca in Diritto Pubblico. Entrata in ruolo (ricercatrice) nel ’96, ordinario nel 2007. Presidente della Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri (2013-2016), aveva prima ricoperto l’incarico di Presidente del Corso di laurea magistrale in Scienze della politica e dei processi decisionali. Era stata in Commissione di Ateneo per la revisione dello Statuto di UniFi. Funerali martedì 2 alle 11.30, basilica di San Miniato al Monte.