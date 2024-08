"Convocheremo gli stati generali della scuola"

"Sulle scuole stiamo portando avanti un ragionamento che, da una parte guarda inevitabilmente all’emergenza che abbiamo purtroppo ereditato e, dall’altra si propone una visione a lungo termine per programmare, insieme alle parti interessate – famiglie, dirigente e personale scolastico – il futuro delle scuole di Fiesole". Queste le parole dell’ assessore alla Scuola e alla Pubblica Istruzione, Francesco Sottili (nella foto), con l’obiettivo di offrire "un’offerta formativa scolastica completa, adeguata e al passo con i tempi" dai nidi alle scuole secondarie di primo grado. Ma come intende raggiungerlo?

"Innanzitutto – spiega– come annunciato in campagna elettorale, nei prossimi mesi istituiremo gli Stati Generali della Scuola e il Tavolo permanente, coinvolgendo le famiglie e il mondo scolastico, per costruire un progetto formativo ed educativo di cui tutta la comunità possa esser partecipe, costruito in accordo e collaborazione con il nuovo Dirigente scolastico, che entrerà in servizio il primo settembre". Intanto è iniziata una valutazione generale dei futuri spazi a disposizione. In merito alla scuola di Caldine si precisa che la consegna dei lavori è avvenuta il 27 giugno (non "prima delle elezioni" come scritto nell’articolo del primo agosto "Scuola di Caldine, la svolta"). Resta confermato il termine dei lavori per l’estate del 2025, in modo tale da rendere l’edificio disponibile per l’anno scolastico 2025/26. Rimarranno ancora nella sede provvisoria in piazza dei Mezzadri i bambini del Nido di Borgunto, almeno per il prossimo anno. Allo studio, infine, corsi aggiuntivi. come attività teatrali, studio assistito , lingue e sport.

D.G.