Convegno "Il clima e il nostro territorio". Gli esperti del Consorzio Lamma ne parlano con la sezione locale del Club alpino italiano

"Il clima e il nostro territorio": argomento più che mai attuale quello che sarà affrontato, stasera alle 21, al Centro espositivo Berti (via Bernini 57) con gli esperti del Consorzio LaMMA, del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno e della Sezione CAI di Sesto Fiorentino. Dalle modalità delle previsioni meteo e degli stati di allerta fino alle ripercussioni sul nostro territorio di fenomeni climatici intensi: di questo e di altro si parlerà nella serata promossa dal Servizio comunale di Protezione Civile Sesto Fiorentino, nell’ambito delle iniziative di Unicoop Firenze (Sezione Soci Sesto F.no-Calenzano). L’intervento del Club Alpino Italiano durante l’incontro sarà incentrato sull’area di Monte Morello e daranno un contributo le altre associazioni che svolgono servizio sul territorio sestese come Legambiente. Ingresso libero fino al raggiungimento dei posti disponibili in sala.

Sandra Nistri