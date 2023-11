Firenze, l’università organizza un convegno internazionale sul duello d’onore

Firenze, 22 novembre 2023 - Il duello come estrema difesa dell'onore, valore ritenuto cardine nel sistema di relazioni sociali tra Ottocento e Novecento, rappresenterà il focus del convegno internazionale organizzato giovedì 23 e venerdì 24 novembre dall’Università di Firenze. L’iniziativa è intitolata “Duello e onore tra Otto e Novecento: una prospettiva interdisciplinare” ed è realizzata dal Dipartimento di Lettere e Filosofia, dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e dalla Università per Stranieri di Siena. Il convegno affronta il fenomeno secondo una prospettiva interdisciplinare – servendosi di rappresentazioni letterarie, artistiche, teatrali e cinematografiche – e utilizzando uno studio del lessico attinente al duello. Attraverso una ricerca storica, antropologica, giuridica e filosofica verranno esaminati i fattori che ne motivarono a lungo l’accettazione sociale, a dispetto delle trasformazioni in atto, nonché le ragioni del fascino persistente nell’immaginario comune. La manifestazione sarà aperta giovedì 23 (ore 9,30 - Campus delle Scienze Sociali di Novoli, piazza Ugo di Toscana 5, Edificio D.15, aula 005) dai saluti di Marco Bontempi, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, e Carlo Sorrentino, presidente della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”. Proseguirà venerdì 24 (ore 9 – Dipartimento di Lettere e Filosofia - Dilef – via della Pergola, 60 – Sala Orbatello) con il saluto di Simone Magherini, direttore del Dilef. Nella due giorni, insieme a studiosi provenienti da altre università italiane ed estere (dalla Spagna e dall'Ungheria), per Unifi interverranno, fra gli altri, Irene Gambacorti, docente di Letteratura italiana e coordinatrice della ricerca, e Gabriele Paolini, docente di Storia contemporanea, oltre alle docenti Michela Graziani (Letteratura portoghese e brasiliana), Michela Landi (Letteratura francese) e Raffaella Setti (Linguistica italiana), e al ricercatore di Filosofia politica Mirko Alagna e alla dottoressa di ricerca Laura Diafani. Moderano le giornate Luca Mannori, Luca Degl’Innocenti e Francesca Castellano. Il convegno si inserisce nel progetto Prin 2022 “Questioni d'onore: immaginario, rappresentazioni e realtà del duello nella cultura italiana dal Risorgimento al Fascismo”, nel quale Unifi è capofila con il Dipartimento di Lettere e Filosofia e svolge le attività di ricerca in sinergia con l'Università per Stranieri di Siena. Sul sito del Sistema Bibliotecario di Ateneo una mostra virtuale valorizza il patrimonio librario in tema di duello posseduto dall’Ateneo fiorentino.